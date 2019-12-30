В преддверии Нового года эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору рыбных консервов. Продукт пользуется популярностью во время праздничных застолий. Из консервированной рыбки можно сделать бутерброды или добавить ее в салат.

В ведомстве рассказали, что при выборе рыбных консервов следует обращать внимание, в первую очередь, на дату изготовления. Также нужно ознакомиться с условиями хранения. Данная информация отражена на этикетке продукта. Таким образом, можно «не отходя от кассы» определить, поддерживаются ли необходимые условия в магазине.

По словам экспертов, нельзя есть рыбу, находящуюся в банках с бомбажем (вздутие с обеих сторон). Не стоит покупать и консервы в банке с выпуклостью на донышке. Также не нужно приобретать консервы в банках с деформацией в виде уголков на дне или крышке. Если подобный дефект появляется на стыке продольного и поперечного швов, то банка, скорее всего, негерметична.

В Роскачестве назвали возможные внутренние дефекты консервов. Среди них белый осадок на поверхности рыбы, резкий и кислый запах, и струвит (полупрозрачные кристаллы в банке).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Роскачестве объяснили, как выбрать хорошую красную икру.