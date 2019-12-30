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«Свободная» грудь: Анастасия Макеева поддалась модному веянию

, 14:11 | Мия Субботина Фото 304

Актриса призналась, что не любит носить бюстгальтер по нескольким причинам.

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Фото, видео: Instagram @makeevan

Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева эпатировала публику новым снимком. Она призналась, что не носит бюстгальтер в повседневной жизни и продемонстрировала это на фото. Артистка пояснила, что ей просто так удобно, а также рассказала, что от него нарушается кровообращение. Кадром знаменитость поделилась в своем Instagram-профиле.

«Во-первых, мне так удобно. Во-вторых, это красиво. В-третьих, не нарушается кровообращение и сосочки вверх», — резюмировала звезда.

Некоторые поклонники усомнились в том, что Макеева не поддалась модному нынче тренду, когда селебрити публично заявляют или показывают, что не носят верх нижнего белья под одеждой.

«А в-четвертых — надо срочно найти мужчину…»;

«Если выбирать бюстгальтер по размеру, правильной формы — под свою грудь, никакое кровообращение не нарушится. Есть приличия некоторые…» — написали подписчики.

Instagram @makeevan

Но фанаты актрисы отметили, что им очень нравится ее грудь и написали ей самые восхищенные комментарии под постом.

«Какая ты клевая. Бомбическая грудь»;

«Анастасия, Вы всегда прекрасны!!! Грудь обалденно красивая»;

«Новый лозунг: „долой бюстгальтер, соски вверх“», — шутили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Макеева в ярком платье элегантно покружилась у елки.

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