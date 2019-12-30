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  4. Внучка Софии Ротару поздравила родителей с годовщиной свадьбы

Внучка Софии Ротару поздравила родителей с годовщиной свадьбы

, 16:41 | Алиса Старжевская Фото 155

На снимке, который девушка выложила в свой блог, у наряженной живой елки собралась вся семья.

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Фото, видео: Instagram @iamsofiaeve

Сын 72-летней советской и украинской певицы Софии Ротару Руслан и его жена Светлана отметили 26-летие своего семейного союза. Любимых родителей в своем личном блоге поздравила дочка Соня –внучка известной артистки.

На новогоднем фото у живой наряженной елки собрались три поколения семьи — певица София Ротару присела рядом с роскошным роялем, невестка Светлана с любовью обнимает своего мужа Руслана, а рядом с отцом сидят 18-летняя дочь София и 25-летний сын Анатолий.

«Будьте благодарны за каждый день, который вы проводите с любимыми людьми. Поздравляю с годовщиной моих дорогих родителей, 26 лет вместе. Люблю вас», — написала девушка в своем блоге в Instagram.

Instagram @iamsofiaeve

Многие российские пользователи радостно отреагировали на новое новогоднее семейное фото — фанаты пожелали чете Ротару благополучия и гармонии. Поклонники, которых еще не отпустили впечатления от декабрьского визита певицы в Москву сказали, что с нетерпением ждут ее новых концертов.

«Самая прекрасная семья! София Михайловна — королева красоты и сцены, образец настоящей женщины, мамы, бабушки»;

«Сонечка, передай бабушке, пусть почаще приезжает к нам в Россию на съемки и с гастролями, мы ее очень ждем и любим, и не обращайте внимание на всяких ненормальных людей, для нас София Ротару — это гордость и легенда», — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что внучка певицы Софии Ротару показала украшенную живую елку.

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