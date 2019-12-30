Песков ответил на вопрос о поздравлении Путиным глав Украины и Грузии

Президент РФ Владимир Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом. Поздравительные послания главы российского государства, согласно информации пресс-службы Кремля, были направлены лидеру США Дональду Трампу, президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, белорусскому коллеге Александру Лукашенко, а также главам европейских, азиатских и ближневосточных государств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о том, будут ли отправлены новогодние поздравления на Украину и в Грузию, отметил, что в послание Владимира Путина включены не все главы государств.

«Не все лидеры вошли в сообщение. При необходимости будет добавлена информация», — отметил Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов о том, намерен ли Владимир Путин отдельно поздравить с Новым годом лидера Незалежной Владимира Зеленского, представитель Кремля подчеркнул, что к данной информации, возможно, «будут добавления».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Новым годом.