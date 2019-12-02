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  4. Мария Ивакова насмешила поклонников записью с отдыха на Мальдивах

Мария Ивакова насмешила поклонников записью с отдыха на Мальдивах

, 8:07 | Валентин Черников Видео 18

Звезда «Орла и решки» показала, как каталась на водной горке в Индийском океане.

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Фото, видео: Instagram @maria_ivakova

Катание с водной горки Марии Иваковой повеселило ее подписчиков. Звезда «Орла и решки» выложила в Instagram видео с Мальдивских островов, где под крики и нецензурную речь она спускается в воды Индийского океана. Происходящее девушка снимает на смартфон и не выпускает его из рук, пока не достигает дна. На этом моменте ролик обрывается.

Instagram @maria_ivakova

Отель на острове Болифуши, в котором остановилась Ивакова, стоит на острове в океане. Как видно в кадре, опасность во время катания на водном аттракционе невелика. И все же момент скатывания вниз захватывает дух. Поэтому поклонники в комментариях признались, что на месте Марии выразили бы эмоции точно так же.

Другие фолловеры не ожидали нецензурных слов из уст телеведущей, но не разочаровались в ней. Забавное видео ее развлечений многие пересмотрели по несколько раз.

«Отважная девушка»;

«Мария, вы очень классная! Мат удивил. Не думала я, что вы такая»;

«Пересмотрел раз пять подряд. И этот мат как бы делает своеобразную огранку этому видео-алмазу»;

«Четыре раза пересмотрела. Я бы так же эмоции выразила в такой момент», — откликнулись фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Никита Ефремов вышел в свет с возлюбленной Марией Иваковой.

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