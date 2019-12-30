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«Они небалованные у меня!» Киркоров вступился за детей, которых заподозрили в вещизме

, 23:32 | Светлана Александрова Фото 23

Эвелина Хромченко предположила, что увлечение короля поп-эстрады милыми детскими платьями и костюмчиками может испортить Аллу-Викторию и Мартина.

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Фото, видео: Instagram @fkirkorov

Филипп Киркоров со страстью вступился за своих детей, которых одна из ведущих телешоу «Модный приговор» Эвелина Хромченко заподозрила в вещизме. Героями одной из последних программ были родственники Киркорова — его отец Бедрос, дядя Хари и тетя Мари, преображением которых занимались стилисты. При этом в студии присутствовали и дети артиста — Алла-Виктория и Мартин.

Певец признался, что обожает одевать своих малышей и сам выбирает им вещи. По его словам, итальянские дизайнеры шьют сейчас для детей такую же одежду, что и для взрослых, но в миниатюре, и именно такие модели он и покупает. Тогда Эвелина Хромченко поинтересовалась, как увлечение звездного папы красивыми платьями и костюмчиками совмещается с воспитанием.

«Покупать вещи для детей — это большое удовольствие. Но, с другой стороны, вы как отец должны понимать, что их нужно немного ограждать от влияния вещизма», — цитирует ведущую Teleprogramma.pro.

На это замечание Киркоров эмоционально воскликнул, что никакого вещизма у его отпрысков нет и чрезмерно модой они не увлекаются.

«Ничего особенного нет в их одежде. Это свитерок, джинсики… Но это все так вкусно! Мне нравится им это дарить, и они это ценят. Они не балованные у меня!» — заявил артист.

Instagram @fkirkorov

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Филипп Киркоров показал, какие подарки получила его дочь Алла-Виктория на день рождения, который был у нее 26 ноября.

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