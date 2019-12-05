  1. Пятый канал
  4. Dior и Tiffany: Киркоров показал, что подарили на день рождения его дочери

Dior и Tiffany: Киркоров показал, что подарили на день рождения его дочери

, 10:07 | Ниса Мурзанаева Видео 245

На организацию торжества в ресторане на Рублевке певец потратил один миллион рублей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @allavictoriyakirkorova, @fkirkorov

Недавно дочь Филиппа Киркорова восьмилетняя Алла-Виктория отпраздновала свой день рождения. Торжество было организовано в стиле сказки про Алладина в ресторане на Рублевке. На праздничное мероприятие привели своих детей такие медийные персоны, как Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Сергей Лазарев, Тимати, Игорь Крутой, Александр Ревва и другие.

Instagram @fkirkorov

После торжества Алла-Виктория в компании братика Мартина, папы и крестного отца Андрея Малахова отправилась домой, чтобы разобрать гору врученных ей подарков. Среди презентов было множество игрушек, кукол и модных вещей, упакованных в пакеты московского ЦУМа. Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Dior, Tiffany — каких-только брендов не рассмотрели подписчики поп-короля в опубликованном им видео.

Филипп Киркоров разместил в Instagram ролик, на котором показал, как происходила распаковка подарков. В определенный момент, уставший на вид Андрей Малахов пожаловался зрителям на свое состояние.

«Я не знаю, что легче: открыть все подарки или провести три эфира», — иронично отметил звездный крестный.

Поклонники поп-исполнителя вместе с его семьей порадовались яркому празднику, устроенному для детей. Фанаты оценили щедрость гостей и похвалили отца звездного семейства за идеальную организацию торжества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров потратил миллион рублей на день рождения дочери.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
64.19
0.05 71.11
0.05
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?

Последние новости

11:03
«Ты никогда не выглядела лучше!»: Хлои Кардашьян показала роскошную грудь
10:46
Бодрое утро: не менее 15 автомобилей столкнулись на севере Петербурга
10:41
Звезда «Ла-Ла Ленда» Эмма Стоун выходит замуж
10:37
Курящего наркотик таксиста сняла камера наблюдения в Подмосковье
10:25
«Господи, спасите его!» Бузова заставила молодого рэпера танцевать под свой трек
10:19
Производители стиральных порошков отреагировали на претензии ФАС

Сейчас читают

Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?
Гороскоп на 5 декабря: Меркурий в Козероге соединяет любящие сердца
«Я не знаю ее женой»: Шепелев откровенно рассказал об отношениях с Фриске

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]