Dior и Tiffany: Киркоров показал, что подарили на день рождения его дочери

Недавно дочь Филиппа Киркорова восьмилетняя Алла-Виктория отпраздновала свой день рождения. Торжество было организовано в стиле сказки про Алладина в ресторане на Рублевке. На праздничное мероприятие привели своих детей такие медийные персоны, как Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Сергей Лазарев, Тимати, Игорь Крутой, Александр Ревва и другие.

Instagram @fkirkorov

После торжества Алла-Виктория в компании братика Мартина, папы и крестного отца Андрея Малахова отправилась домой, чтобы разобрать гору врученных ей подарков. Среди презентов было множество игрушек, кукол и модных вещей, упакованных в пакеты московского ЦУМа. Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Dior, Tiffany — каких-только брендов не рассмотрели подписчики поп-короля в опубликованном им видео.

Филипп Киркоров разместил в Instagram ролик, на котором показал, как происходила распаковка подарков. В определенный момент, уставший на вид Андрей Малахов пожаловался зрителям на свое состояние.

«Я не знаю, что легче: открыть все подарки или провести три эфира», — иронично отметил звездный крестный.

Поклонники поп-исполнителя вместе с его семьей порадовались яркому празднику, устроенному для детей. Фанаты оценили щедрость гостей и похвалили отца звездного семейства за идеальную организацию торжества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров потратил миллион рублей на день рождения дочери.