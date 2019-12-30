Момент тарана грузовиком трамвая в Москве был запечатлен камерой наружного видеонаблюдения. На записи видно, как большегруз выезжает на перекресток, не предоставляя преимущество общественному транспортному средству. По данным Мосгортранса, именно водитель грузового автомобиля спровоцировал аварию. ЧП произошло вечером в понедельник на пересечении Соболевского проезда и Коптевского бульвара.

По данным 5-tv.ru, пострадали пять человек. Однако в ГИБДД говорят, что травмы получили только два человека: мужчина и месячный ребенок. Они были госпитализированы.

5-tv.ru

Обстоятельства ДТП сейчас изучают сотрудники дорожной полиции. По предварительной информации, водитель КАМАЗа внешне трезв, однако ему предстоит медицинское освидетельствование на алкоголь и наркотики.

Число пострадавших уточняется. Ранее 5-tv.ru передавал, что травмы в этом ДТП с трамваем получили четыре человека.