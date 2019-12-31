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Двое подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге арестованы

, 1:32 Эфирная новость 6

Дзержинский районный суд Северной столицы вынес постановление о заключении под стражу двух человек, подозреваемых в подготовке теракта.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox, 5-tv.ru

В Петербурге суд арестовал двоих подозреваемых в подготовке теракта в новогодние праздники. Обвиняемые — это Георгий Чернышев и Никита Семенов — заключены под стражу до 29 февраля следующего года. О спецоперации по задержанию двоих предполагаемых преступников сообщили в ФСБ.

В распоряжении 5-tv.ru имеются кадры оперативной съемки: одного взяли прямо на улице, другого — в подъезде дома. Во время обысков силовики нашли улики, доказывающие, что мужчины готовили атаки во время новогодних гуляний.

Также опубликовано видео, на котором один из экстремистов присягает на верность запрещенной организации ИГ*. Теракт в Северной столице помогли предотвратить спецслужбы США, они предупредили российских коллег.

Владимир Путин по телефону поблагодарил Дональда Трампа за помощь. Лидеры России и США договорились и дальше сотрудничать в борьбе с терроризмом.

* — запрещенная на территории РФ организация

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