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Пассажирский самолет экстренно сел в Екатеринбурге

, 9:02 | Ниса Мурзанаева 23

Предварительно, причиной аварийной посадки стала неисправность двигателя.

Фото: www.globallookpress.com © Bayne Stanley

Пассажирский самолет А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно сел в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге. Предварительно, причиной аварийной посадки стала поломка двигателя, пишет URA.RU.

Лайнер летел из Новосибирска в столицу и из-за проблем с двигателем запросил аварийную посадку. Самолет удалось благополучно посадить в «Кольцово».

Сообщается, что на борту самолета находятся 115 человек. Информации о пострадавших пока нет.

Ситуацию прокомментировал директор по стратегическим коммуникациям воздушной гавани в Екатеринбурге Андрей Клименских.

«С пассажирами работают представители авиакомпании. Аэропорт „Кольцово“ без ограничений принимает и отправляет воздушные суда», — сказал представитель аэропорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что озвучена возможная причина крушения самолета в Казахстане.

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