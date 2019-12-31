Пассажирский самолет экстренно сел в Екатеринбурге

Пассажирский самолет А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно сел в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге. Предварительно, причиной аварийной посадки стала поломка двигателя, пишет URA.RU.

Лайнер летел из Новосибирска в столицу и из-за проблем с двигателем запросил аварийную посадку. Самолет удалось благополучно посадить в «Кольцово».

Сообщается, что на борту самолета находятся 115 человек. Информации о пострадавших пока нет.

Ситуацию прокомментировал директор по стратегическим коммуникациям воздушной гавани в Екатеринбурге Андрей Клименских.

«С пассажирами работают представители авиакомпании. Аэропорт „Кольцово“ без ограничений принимает и отправляет воздушные суда», — сказал представитель аэропорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что озвучена возможная причина крушения самолета в Казахстане.