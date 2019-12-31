Американская супермодель Белла Хадид, чья внешность была признана британскими пластическими хирургами идеальной, в своем аккаунте в Instagram выложила откровенный ролик, который буквально взорвал сеть.

На видео 23-летняя знаменитость в белоснежных трусах и голубой блузке на голое тело позирует на солнце под пальмами. Девушка с достоинством демонстрирует подписчикам полуобнаженную грудь идеальной формы.

«Использую тебя, как свое отражение… Гипноз», — написала Белла Хадид в описании публикации.

Instagram @bellahadid

Многомилионный отряд пользователей, подписанных на страницу супермодели, разразился эмоциональными дифирамбами в ее адрес, в том числе и на русском языке.

«Ошеломляющая!»

«С Новым годом, принцесса!»

«Великолепна! Умереть — не встать!»

«Чуть припадок не случился!»

«Мечта!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супермодель Белла Хадид выложила провокационные фото без белья.