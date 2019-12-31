Счастливы не вместе: итоги года от звездных пар «разведенок»

Уходящий год внес множество коррективов в жизни отечественных звезд, которые в прошлом пережили тяжелое расставание — Собчак и Виторган; Бузова и Тарасов; Дакота и Соколовский. Кто-то нашел новую любовь, кто-то сразу вышел замуж, кому-то пришлось помириться из-за общих детей…

Судьба артистов после разводов складывается абсолютно по-разному. Единственное, что всех их объединяет — они утверждают, что счастливы. 5-tv.ru. публикует ТОП-3 итогов года, которые пары-«разведенки» разместили в Instagram.

Instagram @xenia_sobchak, @mvitorgan

Ксения Собчак похвасталась перед подписчиками всеми возможными достижениями: успехом Youtube-канала, хорошими рекламными контрактами, высоким заработком и другими материальными ценностями. Однако в конце публикации телеведущая уделила внимание супругу — режиссеру Константину Богомолову.

«Я вышла замуж в лучших традициях любимого Пелевина. Люблю, любима и счастлива! С Наступающим!» — подвела итог светская львица.

Чем же «ответил» бывшей супруге Максим Виторган? Актер опубликовал фотографию в объятиях любимой женщины — актрисы Нино Нинидзе. Под фотографией знаменитость рассказал, что прошлый Новый год он встретил в полном одиночестве. Пара «Собчак и Виторган» к тому моменту уже перестала существовать.

«Теперь уверенно могу утверждать, „как встретишь, так и проведешь“ — полная фигня. Вот сейчас правой рукой я печатаю этот пост, а левой глажу, еще пока спящее нежным сном доказательство этого открытия», — трогательно подписал пост артист.

Instagram @tarasov23, @buzova86

Дмитрий Тарасов по какой-то одному ему ведомой причине подвел итоги не за год, а за целое десятилетие. Футболист разместил семейное фото, на котором позирует вместе с супругой моделью Анастасией Костенко и дочкой Миланой.

«Я скажу за все прошедшие десять лет! Встретил любимую, создал идеальную семью и создаю ее дальше», — написал спортсмен.

Костенко — третья жена Тарасова. Злые языки утверждают — модель увела футболиста из крепких объятий его второй супруги Ольги Бузовой. Кстати, последняя тоже поделилась результатами, которых достигла в уходящем году. Выяснилось, что певице действительно есть, чем похвастаться.

«Дважды за год возглавила тренды российского YouTube; самая популярная во всех в поисковых системах; канал на YouTube преодолел порог в 240 миллионов просмотров видео», — перечислила суперзвезда.

Вот только о самом главном событии Ольга Бузова почему-то умолчала. Недавно поп-дива призналась — она испытывает чувства к блогеру Давиду Манукяну. Доказательством романа знаменитостей фанаты считают тот факт, что певица и ее приятель вместе отправились встречать Новый год в Куршевель.

Instagram @ritadakota, @vs20

Рита Дакота опубликовала новогоднюю фотографию с дочкой Мией. Снимок звезда сопроводила традиционным подведением итогов. Певица поблагодарила уходящий год за то, что стала лучше выглядеть (она сделала липосакцию), за то, что смогла заработать на квартиру маме и еще за множество вещей.

«Мой 2019, я благодарна тебе за способность прощать, сострадать и любить», — написала в публикации звезда.

Такая «благодарность» показалась фанатам поп-дивы тонким намеком на отношения с бывшим мужем — певцом Владом Соколовским. Напомним, пара со скандалом рассталась из-за измен молодого человека.

В 2019 году поклонники частенько обсуждали возможное воссоединение артистов, ведь те нередко появлялись на публичных мероприятиях вместе. Однако, похоже, что звездные родители просто решили помириться ради маленькой дочки.

По количеству восторженных слов в новогоднем посте кажется, будто Влад Соколовский из всех звезд-«разведенок» стал самым счастливым.

«Подарки готовы, огненная программа тоже! Провожаю 2019-й супер позитивно и гармонично!» — написал артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Виторган в объятиях Нино Нинидзе вспомнил о печальных событиях прошлого Нового года.