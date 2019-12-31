Новый 2020 год начал свой путь по России

Новый год уже начал свой путь по России. Первыми встретили 2020-й жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, за ними — Южно-Сахалинск, Курилы и Магадан. А во Владивостоке горожане собрались на центральной площади, где в этом году устроили парад елок. 11 новогодних деревьев символизируют Дальневосточные регионы, а еще 29 образовали «Сказочный лес». Праздничную атмосферу также светящиеся фигуры волшебных персонажей, ледяная горка, снежный городок, каток, карусели и торговые палатки с горячим чаем, блинами и другими закусками. Новогодние гулянья с выступлениями артистов, караоке, играми и викторинами завершатся под утро красочным фейерверком.

Перед собравшимися на площади выступил губернатор Олег Кожемяко. Он напомнил, что 2020 год — особенный для дальневосточной столицы, которая готовится отметить свое 106-летие. В предстоящем году впервые в истории города пройдет международный чемпионат по шахматам среди женщин, Тихоокеанский театральный фестиваль и еще много интересных и важных событий.

«Мы постараемся сделать все, чтобы и Владивосток, и наши города и поселки видели позитивное настроение и изменения. Чтобы люди любили и верили в свой край. От всей души хочу пожелать вам всем хорошего новогоднего настроения, здоровья, семейного счастья и благополучия», — сказал Кожемяко.

А хабаровчане собрались на народном катке, который устроен на набережной Амура. Там выступают лучшие местные вокальные и танцевальные коллективы, конкурсы и розыгрыши призов проводят Дед Мороз и Снегурочка.

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Готовы поднять бокалы жители Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, Уссурийска и Находки. В 18:00 по московском времени 2020 год придет в Мирный, Тикси, Якутск, Благовещенск и Читу.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проводят новогодние праздники на орбите обитатели Международной космической станции.