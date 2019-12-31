  1. Пятый канал
  4. Новый 2020 год начал свой путь по России

Новый 2020 год начал свой путь по России

, 17:49 | Светлана Александрова Видео 41

Первыми бокалы подняли жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского. Во Владивостока на центральной площади жителей Приморья поздравил губернатор региона Олег Кожемяко.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Новый год уже начал свой путь по России. Первыми встретили 2020-й жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, за ними — Южно-Сахалинск, Курилы и Магадан. А во Владивостоке горожане собрались на центральной площади, где в этом году устроили парад елок. 11 новогодних деревьев символизируют Дальневосточные регионы, а еще 29 образовали «Сказочный лес». Праздничную атмосферу также светящиеся фигуры волшебных персонажей, ледяная горка, снежный городок, каток, карусели и торговые палатки с горячим чаем, блинами и другими закусками. Новогодние гулянья с выступлениями артистов, караоке, играми и викторинами завершатся под утро красочным фейерверком.

Перед собравшимися на площади выступил губернатор Олег Кожемяко. Он напомнил, что 2020 год — особенный для дальневосточной столицы, которая готовится отметить свое 106-летие. В предстоящем году впервые в истории города пройдет международный чемпионат по шахматам среди женщин, Тихоокеанский театральный фестиваль и еще много интересных и важных событий.

«Мы постараемся сделать все, чтобы и Владивосток, и наши города и поселки видели позитивное настроение и изменения. Чтобы люди любили и верили в свой край. От всей души хочу пожелать вам всем хорошего новогоднего настроения, здоровья, семейного счастья и благополучия», — сказал Кожемяко.

А хабаровчане собрались на народном катке, который устроен на набережной Амура. Там выступают лучшие местные вокальные и танцевальные коллективы, конкурсы и розыгрыши призов проводят Дед Мороз и Снегурочка.

Instagram @khabara_ru

Готовы поднять бокалы жители Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, Уссурийска и Находки. В 18:00 по московском времени 2020 год придет в Мирный, Тикси, Якутск, Благовещенск и Читу.

YouTube @Альфа ТВ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проводят новогодние праздники на орбите обитатели Международной космической станции.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Что ждет знаки зодиака в последние часы уходящего года и новогоднюю ночь

Последние новости

18:02
Россияне заняли весь пьедестал на этапе «Тур де Ски»
17:49
Новый 2020 год начал свой путь по России
17:38
Счастливы не вместе: итоги года от звездных пар «разведенок»
17:26
В Магнитогорске почтили память 39 погибших при взрыве бытового газа
17:12
«Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты…!» Что просят дети знаменитостей на Новый год
17:04
Что будет с рублем в 2020 году — оценки экономистов

Сейчас читают

Прощай, WhatsApp: куда исчезнет сервис 31 декабря
Гороскоп на 31 декабря: растущая Луна в Рыбах сулит откровенные разговоры
Швейцарский журналист рассказал, что поразило его во время интервью с Путиным

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]