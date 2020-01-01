Правила парковки во дворах изменились в Москве и Санкт-Петербурге

Правила парковок во дворах изменились в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Соответствующий приказ Минтранспорта вступил в силу 1 января 2020 года.

Согласно документу, фургоны, такси, микроавтобусы и грузовики на дворовой территории парковать запрещено. Автомобили нарушителей будут эвакуированы на штрафстоянки. Однако касается это только коммерческого транспорта. Находящиеся в личной собственности подобные транспортные средства под ограничение не подпадают.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о нововведениях 2020 года. В частности они коснутся увеличения МРОТ, пособия на детей, электронных трудовых книжек и сдачи экзамена на водительские права.