Что нам берег заморский! Как звезды проведут новогодние каникулы

В Азию стремятся многие отечественные звезды шоу-бизнеса: Эвелина Бледанс, Стас Пьеха, Сергей Жуков и многие другие. У лидера группы «Руки Вверх!» график в праздничные дни расписан по минутам, однако после всех концертов он вместе с женой Региной и детьми уедет в Таиланд к океану. Где-то рядом с артистом, а именно на острове Ко Яо Яй, в это же время отдыхает балерина Анастасия Волочкова. Она решила остановиться на роскошной вилле, стоимость которой в сутки превышает 100 тысяч рублей, пишет «СтарХит».

«Хочу слиться с природой, почувствовать настоящий релакс. Планирую медитировать, исследовать дикие острова, правильно питаться, а также посетить целебные горячие источники и, конечно же, обязательно совершить морскую прогулку на яхте», — рассказала знаменитость изданию.

В Арабских Эмиратах Новый год встретит Ирина Хакамада. Однако уже второго января она отправится в новое путешествие. Об этом она сообщила в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой».

«Мы улетаем на Гоа, где будем купаться, отдыхать и наслаждаться жизнью. Все рванули на Бали, но это далеко, а Индия ближе от Дубая и дешевле. У нас получилось снять виллу на две недели. Там есть три спальни, бассейн, включен завтрак и все это за 100 долларов в сутки», — отметила звезда.

Популярные острова выбрали и другие звезды отечественной эстрады. На Мальдивах в январские праздники можно будет встретить певицу МакSим с дочерями Александрой и Марией, исполнительницу Татьяну Котову, группу «Сопрано Турецкого» в полном составе и певицу Ирину Дубцову, которая предпочитает островной отдых любому другому.

«Пару раз в году хочется оказаться оторванной от всего мира, пожить в ленивом графике, где есть только вкусная еда, пляж и океан. Улечу, как всегда, вместе с сыном и мамой — они полностью разделяют мою любовь к Мальдивам», — отметила знаменитость.

Певец Сергей Лазарев, раскрывший общественности в этом году радостную новость, что он отец двух замечательных детей, решил устроить себе каникулы на целый месяц. Артист вместе с сыном Никитой и дочерью Анной проведет отпуск в Майами. Там певец планирует посетить с наследниками парки развлечений и как следует накупаться в океане — пришла пора учить плавать младшую дочурку.

Сторонник активного отдыха — Диана Арбенина — вместе с сыном Артемом и дочерью Мартой планирует заниматься серфингом на Бали. Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович тоже не собирается все дни нежиться на пляже. Певица обожает дайвинг, и хочет вдоволь налюбоваться красотами подводного мира на Сейшелах.

Наследник известной актерской фамилии Никита Ефремов также выбрал тропический остров. В онлайн-шоу «ОК на связи!» он признался, что у него, к сожалению, нет праздничного настроения. Но ощущение новогоднего чуда ему подарит возлюбленная Мария Ивакова.

«Для меня Новый год — время пострадать. Я впадаю в меланхолию, что вот я ничего не смог добиться. Для меня это время открыть свою чувствительность. Я не умею отдыхать по факту, я учусь этому. У меня процесс отдыха — это отключиться полностью. Сейчас мы поедем на Бали, Маша уже была там и говорит, что на Бали тоже есть какие-то места силы. Она человек с таким опытом путешествия, поэтому я доверяю ей. В Новый год будем в Убуде», — сообщил мужчина.

А любители настоящей зимы в новогодние праздники отправятся на горнолыжные курорты. Облюбовали Альпы Митя Фомин, Анна Плетнева, Анфиса Чехова.

«Новый год отпраздную в Москве вместе с сыном Соломоном, а после сразу отправлюсь на курорт в Швейцарию в компании близких друзей», — рассказала «СтарХиту» Чехова.

Рождество во французском Куршевеле встретит Григорий Лепс, а также блогер Давид Манукян вместе с Ольгой Бузовой.

Патриоты страны считают, что наши горы — лучшие горы в мире. Такие звезды, как Олег Газманов, Елка, Гоша Куценко, Оксана Федорова, в январе планируют покорять отечественный горнолыжный курорт в Сочи. «Мисс Вселенная» в этом году берет с собой детей, которых хочет приобщить к зимнему активному отдыху.

«Сам праздник встретим в Москве, а потом полетим кататься на лыжах: будем с мужем ставить на них сына и дочь», — поделилась Оксана с изданием.

Также в Сочи встретит Новый год и проведет все выходные дни звезда «Дома-2» Виктория Романец вместе с мужем.

«У нас будут очень активные новогодние каникулы, так что лишний вес не наберем. А 13 числа летим в Сингапур — там отметим мой день рождения, 14 января. На этом наше путешествие не закончится, но куда мы полетим — пока секрет», — подчеркнула Вика.

В кругу семьи в Москве встретит праздник Instagram-звезда Айза Анохина.

«В этом году делаю все не как обычно, поэтому Новый год мы с семьей встретим не на Бали, а в Москве. Первый Новый год в нашей собственной квартире! Будут подарки, мандарины, оливье и елка! А пятого января я должна быть в Питере. В этот день мы открываем там лабораторию стиля AiLab. Очень важное событие для меня и всей моей команды», — призналась Айза.

Певица Жасмин также будет отмечать 2020 год в столице в кругу семьи. Ради детей — семилетней Маргариты и трехлетнего Мирона она отказалась от концертных предложений и решила подарить наследникам родительское тепло. В этот день звездная мама превращается в заботливую хозяйку, которая с удовольствием хлопочет на кухне.

«Готовясь к любому празднику мне всегда кажется, что мало еды. А в итоге получается столько блюд, что никто не успевает съесть. По традиции, конечно же, готовим оливье. Причем каждый раз по новому рецепту, чтобы не повторяться. В этом году я запланировала сделать сладкий кавказский плов и шашлыки. Будет также фаршированная рыба от моей мамочки-свекрови. Обязательно приготовим что-то сладкое детям. Они уже попросили меня приготовить торт „Графские развалины“», — призналась звезда.

А вот Татьяна Буланова остается верна сцене. Новогоднюю ночь она проведет на праздничных площадках родного Санкт-Петербурга.

«В одном месте до 23:00, а в другом уже сразу после полуночи. Поскольку расстояние между ними достаточно большое, я уже морально готовлюсь к тому, что Новый год встречу в машине, в дороге. Значит, по народной примете, как встречу, так весь год и проведу — в пути! Будут гастроли — а о чем же еще мечтать артисту? Старший сын планирует отмечать праздник отдельно со своей невестой, а младший с одноклассницей собирается в гости к моей подруге. Постараюсь успеть к утру 1 января к ним присоединиться. По Восточному календарю наступает год мыши, поэтому дома у нас останется кот — будет следить за порядком!» — сказала исполнительница.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 1 января Волочкова выложила пляжное фото.