Центробанк вводит комиссию за мобильные переводы средств

За перевод денег по номеру телефона с банков будет взиматься комиссия. Такие изменения вводит Центробанк РФ с 1 января 2020 года.

Комиссия за использование Системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет совершать переводы, зная только номер телефона получателя, будет составлять от пяти копеек до трех рублей. При этом средства могут сниматься как с банка-отправителя, так и с банка-получателя, сообщает ТАСС.

Центробанк может вводить ограничения по размеру комиссии, которую сами банки взимают со своих клиентов за использование СБП. Некоторые кредитные организации уже заявили о том, что намерены взимать плату за такие переводы со своих клиентов.

На данный момент в Системе быстрых платежей участвует 30 организаций, включая десять крупнейших банков. По данным регулятора к концу 2019 года при помощи СБП было совершено 6,3 миллиона операций, общая стоимость которых превысила 55 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Центробанк ужесточит правила выдачи ипотеки из-за роста долгов россиян.