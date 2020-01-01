В МВД разъяснили новый регламент регистрации автомобилей

Новые правила регистрации автомобилей разъяснили в МВД. Информация об изменениях, вступивших в силу 1 января, появилась на сайте ведомства.

Так, в процессе постановки авто на учет теперь участвуют заводы и дилеры транспортных средств — они будут представлять сторону собственника и заниматься подготовкой необходимых документов, а также принимать участие в осмотре транспортного средства.

Кроме того, госномер для машины будет выдаваться с номером того региона, в котором зарегистрирован ее владелец.

«Законом также вводится нанесение дополнительной маркировки, что, в свою очередь, позволит однозначно идентифицировать транспортные средства, в отношении которых ранее были установлены признаки ее изменения», — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, внесены изменения в процесс регистрации транспортного средства, владельцем которого являются несовершеннолетние младше 16 лет — их автомобили будут оформляться на одного из родителей. После того как собственнику исполнится 18, он вправе перерегистрировать машину на себя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россияне смогут регистрировать автомобили прямо в салонах.