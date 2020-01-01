  1. Пятый канал
  4. В МВД разъяснили новый регламент регистрации автомобилей

В МВД разъяснили новый регламент регистрации автомобилей

, 17:10 | Анастасия Игонина Видео 70

Изменения вступили в силу с 1 января 2020 года.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Терещенко Михаил, /Зинин Владимир, /Колбасов Александр, /Ковалев Петр

Новые правила регистрации автомобилей разъяснили в МВД. Информация об изменениях, вступивших в силу 1 января, появилась на сайте ведомства.

Так, в процессе постановки авто на учет теперь участвуют заводы и дилеры транспортных средств — они будут представлять сторону собственника и заниматься подготовкой необходимых документов, а также принимать участие в осмотре транспортного средства.

Кроме того, госномер для машины будет выдаваться с номером того региона, в котором зарегистрирован ее владелец.

«Законом также вводится нанесение дополнительной маркировки, что, в свою очередь, позволит однозначно идентифицировать транспортные средства, в отношении которых ранее были установлены признаки ее изменения», — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, внесены изменения в процесс регистрации транспортного средства, владельцем которого являются несовершеннолетние младше 16 лет — их автомобили будут оформляться на одного из родителей. После того как собственнику исполнится 18, он вправе перерегистрировать машину на себя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россияне смогут регистрировать автомобили прямо в салонах.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Женские знаки зодиака, способные привести к успеху любого мужчину

Последние новости

18:29
«Костик, я беременна!»: в Comedy Club подшутили над Верой Брежневой
18:17
Женские знаки зодиака, способные привести к успеху любого мужчину
18:04
«Ее мучают боли»: здоровье звезды «Аншлага» в опасности
17:45
Миллиард за 100 рублей: Москвич стал обладателем выигрыша в новогодней лотерее
17:33
Сестра Маликова очаровала поклонников в модных джинсах-бойфрендах
17:21
Россиянин Большунов победил в гонке преследования на турнире «Тур де Ски»

Сейчас читают

«Леди в красном!» Жена внука Пугачева порадовала фанатов новогодним фото
ТОП-5 счастливчиков по знаку зодиака: Кому повезет в лотерее в 2020 году
Сергей Лазарев признался, что никогда не любил искусственную грудь Кудрявцевой

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]