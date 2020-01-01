Людмила Нарусова примерила кокошник Снегурочки на радость внуку

В новогоднюю ночь Людмила Нарусова оставила образ серьезного политического деятеля и примерила костюм Снегурочки. На праздник к Нарусовой, вместе с Ксенией Собак и ее мужем Константином Богомоловым пришел главный гость торжества — внук Платон. Видео поздравления телеведущая выложила в Instagram.

Людмила, надев блестящую блузку и кокошник, попросила любимого малыша прочитать всем присутствующим стишок «про мышку». Женщина прекрасно вжилась в роль — было видно, что добрая бабушка старается угодить милому внуку и создать для него атмосферу праздника.

«Наша Снегурочка в деле!» — объявила в сторис блога Ксения Собак.

Поклонники обратили внимание, что на семейном торжестве присутствовал новый муж телеведущий — Константин Богомолов. Причем Платона не учат называть режиссера папой, а зовут его просто — Костей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Людмила Нарусова рассказала, почему Собчак и Богомолов не живут вместе.