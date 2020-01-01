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Полицейские застрелили пьяного жителя Свердловской области, избивавшего жену

, 23:09 | Светлана Александрова Эксклюзивное интервью 352

Как утверждают правоохранители, когда они приехали на вызов женщины, хозяин дома встретил их с монтировкой в руках. Дело расследует региональный Следственный комитет.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо, 5-tv.ru

Сотрудники полиции застрелили мужчину, избивавшего жену, в Камышловском районе Свердловской области. Трагедия произошла 31 декабря в селе Обуховское. Как сообщили 5-tv.ru в региональном МВД, в местную полицию поступило заявление от женщины, которая сообщила, что муж избил и пытался задушить ее. Когда участковый в сопровождении сотрудников ППС прибыл на место, навстречу им вышел мужчина с монтировкой. Он был пьян, на предупреждения не реагировал и шел на полицейских. Тогда один из них произвел предупредительный выстрел в воздух, а когда и это не остановило вооруженного металлическим предметом человека, сотрудник правоохранительных органов выстрелил в него. Раненого доставили в больницу медики скорой помощи, но спасти не смогли, мужчина скончался.

«Собранные по данному ЧП материалы МВД передали для принятия процессуального решения в региональный Следственный комитет. По предварительным данным, сотрудник полиции территориального УВД применил оружие правомерно», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, скончавшийся местный житель и ранее был не в ладах с законом, был судим за кражи. Его родственники рассказали, что уже случалось, что мужчина неадекватно себя вел, когда злоупотреблял спиртным. Был даже случай, когда кинулся на людей с топором.

«Что касается супруги гражданина, она сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, не только из-за травм, которые причинил ее возлюбленный, но и потому, что осталась без второй половинки», — добавил Горелых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жителе Приморья, который, будучи пьян, из ревности четырежды выстрелил в возлюбленную. Чтобы его задержать, пришлось задействовать ОМОН и эвакуировать соседние квартиры.

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