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Видео: Иномарка сбила семью под Волгоградом, двое погибли

, 22:51 | Алиса Маркова Видео 24

Ребенок, которого вместе с родителями сбила машина, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его родители скончались от полученных травм.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, YouTube @Высота 102

Иномарка сбила семью из трех человек под Волгоградом. ДТП произошло около 19 часов по местному времени. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД, смертельная авария произошла в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

Известно, что в районе поселка Госпитомник Volkswagen Polo сбил ребенка 2007 года рождения и его родителей, которые переходили дорогу в 800 метрах от пешеходного переход. В результате ДТП мать мальчика скончалась на месте, а отец — по пути в больницу. Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. За его жизнь борются медики.

«У мальчика многочисленные травмы. Он в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Сейчас на месте работают следователи и сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства произошедшего. По данным полиции, водитель иномарки был трезв.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что студент из Саратова открыл огонь по машине с ребенком.

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