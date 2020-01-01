Видео: Иномарка сбила семью под Волгоградом, двое погибли

Иномарка сбила семью из трех человек под Волгоградом. ДТП произошло около 19 часов по местному времени. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД, смертельная авария произошла в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

Известно, что в районе поселка Госпитомник Volkswagen Polo сбил ребенка 2007 года рождения и его родителей, которые переходили дорогу в 800 метрах от пешеходного переход. В результате ДТП мать мальчика скончалась на месте, а отец — по пути в больницу. Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. За его жизнь борются медики.

«У мальчика многочисленные травмы. Он в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Сейчас на месте работают следователи и сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства произошедшего. По данным полиции, водитель иномарки был трезв.

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