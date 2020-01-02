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«Какие милашки»: Лобода с дочерью отправились на праздничный ужин

, 10:25 | Мия Субботина Фото 397

Артистка выложила семейный кадр на своей странице в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода решила порадовать поклонников фотографией с восьмилетней дочерью Евой.

Обычно в Instagram-ленте звезды встречаются кадры с концертов, фотосессий и съемок клипов. Но в честь праздников артистка решила сделать исключение, чем сильно растрогала фанатов. Она сделала селфи в машине по пути на праздничный ужин первого января. На снимке Ева пристегнута в детском кресле, и смотрит полусонными глазами в камеру.

Как объяснила в посте поп-исполнительница, после новогодней ночи наследница мало спала. Снимок звезда выложила в своем Instagram-профиле.

«1 января. Едем ужинать большой семьей. Евка спала мало, что очевидно)) а я уже привыкла не спать) А вы?» — подписала пост звезда.

Instagram @lobodaofficial

Поклонники умилились такому снимку и осыпали любимицу и ее наследницу комплиментами, а также пожелали счастливого Нового года семье знаменитости.

«Очень красивая»;

«Какие милашки»;

«С Новым годом вашу большую семью»;

«Такая волшебная», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лобода взбудоражила фанатов «новогодним» нарядом.

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