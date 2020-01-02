Экстремалы прыгнули с 24-го этажа высотки в Красноярске

Двое экстремалов на глазах у жителей микрорайона в Красноярске спрыгнули с 24 этажа жилого комплекса «Белые росы». Видео опасного трюка опубликовано очевидцами в социальной сети.

На кадрах видно, что молодые люди вышли на общедомовой балкон и по очереди спрыгнули. На парашютах они пролетели на фоне Абаканской протоки и приземлились на острове Отдыха.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербургские руферы по традиции с высоты птичьего полета поздравили жителей Северной столицы. В этот раз они забрались на вершину установленной на Дворцовой площади праздничной елки.