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Женская сборная России по хоккею разгромила Канаду и заняла третье место на ЧМ

, 17:31 | Игорь Рязов 223

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу россиянок. Перед этим канадские спортсмены потерпели сокрушительное поражение от молодых хоккеистов-мужчин из России.

Фото: Instagram @russiahockey

Женская сборная России по хоккею победила команду Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира среди игроков не старше 18 лет. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу россиянок.

В составе сборной России шайбы забросили четыре девушки: Кристина Глухарева оформила хет-трик (13-я, 29-я и 57-я минуты); по одной шайбе забросили Анастасия Петина (19), Илона Маркова (44) и Анна Свиридова (55). У команды Финляндии отличилась только Паулина Салонен (46).

В результате Россия заняла третье место на чемпионате мира по хоккею среди женских юниорских сборных. Матч за первое место состоится поздним вечером 2 января. За лидерство будут бороться команды США и Канады.

Сборная России в третий раз стала бронзовым призером юниорского чемпионата мира. Прежде россиянки занимали третье место в 2015-м и 2017-м годах.

Как сообщал 5-tv.ru, хоккеисты из России разгромили канадцев также на молодежном Чемпионате мира в Чехии. Встреча завершилась со счетом 6:0. Затем россияне одолели команду из Германии — 6:1, чем обеспечили себе выход в плей-офф. В четвертьфинале сборная России обыграла Швейцарию — 3:1.

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