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Россия обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею

, 17:03 | Игорь Рязов Видео 713

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу отечественной сборной.

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Фото, видео: ТАСС/Vladimir Prycek, Instagram @mustang1803

Сборная России обыграла команду Швейцарии в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.

Матч прошел на стадионе «Верк-Арена» в чешском городе Тршинец. Первый период завершился с ничейным счетом. Все четыре шайбы встречи были заброшены во втором периоде. Так, двумя голами отметился Дмитрий Воронков – на 22 и 39 минуте. Между ними шайбу забросил Александр Хованов – 35 минута. Среди швейцарцев гол забил только Гаэтан Жобен – 28 минута.

Таким образом, Россия вышла в полуфинал молодежного Чемпионата мира по хоккею. С кем именно Россия сыграет в полуфинале, станет известно в поздним вечером 2 января. Победитель чемпионата мира станет известен 5 января.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодежная сборная России по хоккею разгромила команду Германии – 6:1. По итогам этой встречи россияне вышли в плей-офф. До встречи с немцами сборная России сыграла против команды из Канады. Счет был еще более разгромным – 6:0.

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