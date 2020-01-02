Момент крушения рейса Bek Air в Казахстане попал на видео

Момент крушения самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как в 07:23 на фоне заснеженной полосы появляется самолет.

Воздушное судно качает и он буквально «размахивает» крыльями, после чего он неровно скользит по снегу и врезается в здание, а потом сносит фонарь. После этого изображение темнеет.

В результате так называемого прерванного полета 27 декабря минувшего года погибли 15 человек, пострадало — 35.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что аэропорт Алма-Аты обнародовал поминутную хронологию крушения самолета Bek Air.