  1. Пятый канал
  4. Момент крушения рейса Bek Air в Казахстане попал на видео

Момент крушения рейса Bek Air в Казахстане попал на видео

, 17:57 | Светлана Шевченко Видео 1 745

В результате так называемого прерванного полета погибли 15 человек, пострадало — 35.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Bek Air, YouTube @Joella Horn

Момент крушения самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как в 07:23 на фоне заснеженной полосы появляется самолет.

Воздушное судно качает и он буквально «размахивает» крыльями, после чего он неровно скользит по снегу и врезается в здание, а потом сносит фонарь. После этого изображение темнеет.

В результате так называемого прерванного полета 27 декабря минувшего года погибли 15 человек, пострадало — 35.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что аэропорт Алма-Аты обнародовал поминутную хронологию крушения самолета Bek Air.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 2 января: Растущая Луна в Овне предостерегает от импульсивных поступков

Последние новости

18:51
Падающий с крыши мужчина рухнул на проходящую у дома женщину в центре Петербурга
18:31
«Рванул за хлебом»: пассажирский автобус врезался в пекарню в Петербурге
18:15
Бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова ждет ребенка
17:57
Момент крушения рейса Bek Air в Казахстане попал на видео
17:46
Ольга Бузова показала, как сделать хорошее фото
17:31
Женская сборная России по хоккею разгромила Канаду и заняла третье место на ЧМ

Сейчас читают

30 лет назад вышел «Один дома»: что стало с актерами фильма?
Гороскоп на 2 января: Растущая Луна в Овне предостерегает от импульсивных поступков
Что нужно сделать 2 января в Игнатов день, чтобы защитить свой дом от напастей

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]