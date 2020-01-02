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«Рванул за хлебом»: пассажирский автобус врезался в пекарню в Петербурге

, 18:31 | Игорь Рязов Фото 26

О подробностях происшествия 5-tv.ru рассказала пресс-секретарь СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Татьяна Клепикова.

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Фото, видео: ВКонтакте @id46340

Пассажирский автобус врезался в небольшую пекарню в Санкт-Петербурге. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях.

Авария произошла днем 2 января на пересечении Скобелевского проспекта с Удельным проспектом. Автобус, двигавшийся по маршруту № 85, внезапно выехал на тротуар и остановился после удара о пекарню.

На кадрах с места происшествия видно, что на перекресток приехали сотрудники МЧС. Судя по снимкам, ни пекарня, ни автобус существенных повреждений не получили.

«Автобус рванул за хлебом» — шуточно подписал фотографии с места аварии их автор.

Подробности происшествия 5-tv.ru, рассказала пресс-секретарь СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Татьяна Клепикова. По ее словам, причиной ДТП стало резкое ухудшение состояния здоровья водителя.

5-tv.ru

«Водитель внезапно плохо почувствовал себя за рулем, хотя предрейсовый осмотр никаких отклонений в состоянии его здоровья не выявил. Соответственно, водитель госпитализирован», — сказала Клепикова.

Она добавила, что в салоне в момент ДТП находились несколько пассажиров. По предварительной информации, они не пострадали. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом происшествии на транспорте в Петербурге. Двое пассажиров сначала устроили драку в салоне автобуса, а потом один из них выстрелил в противника из пистолета.

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