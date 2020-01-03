Американские эксперты включили морскую пехоту России в пятерку лучших в мире

Морская пехота России заняла второе место в списке пяти лучших в мире. Такой рейтинг опубликовал американский журнал The National Interest.

Перечень возглавил американский Корпус морской пехоты (КМП). По мнению издания, он превосходит остальные роды войск из списка по численности. По данным за 2017 год в КМП США задействованы около 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов.

Морская пехота РФ выполняет те же задачи, что и западный КМП, и предназначена для десантных операций. Автор статьи назвал этот род российских войск хорошо подготовленной и боеспособной силой.

Третье место заняла Королевская морская пехота Великобритании. Она представляет собой легкую пехоту численностью около семи тысяч человек, которые находятся в постоянной боевой готовности.

На четвертой строчке оказалась морская пехота Южной Кореи. Ее отличает большая численность — около 29 тысяч человек. Пехотинцев республики обучают американские специалисты.

Замыкает рейтинг морская пехота КНР. Китайский род войск насчитывает 30 тысяч человек и специализируется на операциях военно-морских кораблей и баз. По словам автора, у морпехов этого государства недостаточно боевого опыта. В этом вопросе Народно-освободительная армия Китая взаимодействует с ВМФ России.

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