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«Ниша занята Волочковой»: Тодоренко хочет стать мастером спорта по шпагату

, 9:24 | Мия Субботина Фото 473

Регина выбралась вместе с супругом на фитнес на новогодних каникулах.

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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов решили, что празднование Нового года не помеха для занятий спортом. Звездная пара выбралась на тренировку.

В зале Регина решила продемонстрировать поклонникам прекрасную растяжку, опубликовав фото в шпагате на своей странице в Instagram.

Кадр в пустом зале пара решила сделать в интересной позе: Тодоренко закинула ногу на плечо мужа, показав изящный продольный шпагат. Влад решил не демонстрировать гибкость и просто позировал, держа за руку супругу.

«@vladtopalovofficial, ты — мой мотиватор. Только ты мог после празднования Нового Года потащить меня в зал на тренировку. Наверное, 2020-й будет годом спорта) Может, стану мастером спорта по шпагату», — шутливо подписала пост звезда.

Instagram @reginatodorenko

Поклонники и так не перестают восхищаться известной семьей, а после такого снимка и вовсе не знали, как сдерживать свои эмоции. Многие похвалили Тодоренко и Топалова за силу воли, а также осыпали супругов комплиментами.

«Ребята, вы крутые!»;

«Ты — умница! Мотиватор для мужа»;

«Правильно, хватит лениться»;

«Наверное, кто-то много оливье съел»;

«Ниша занята Волочковой», — подшутили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Топалов выложил фото с обольстительной Снегурочкой-Тодоренко.

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