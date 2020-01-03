Иран обещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани

Иранские власти обещали отомстить за гибель командующего спецподразделения «Аль-Кудс» «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом заявил в Twitter секретарь Совета целесообразности — совещательного органа при верховном лидере — Мохсен Резаи.

«Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США», — цитирует политика РИА Новости.

Советник президента Ирана Хесамаддин Ашна добавил, что США «своими азартными играми» создали себе опаснейшие условия на Ближнем Востоке и должны быть готовы к последствиям.

Ранее 5-tv.ru писал, что генерал Сулеймани погиб в результате ракетного удара ВВС США в районе международного аэропорта Багдада. Кроме него, жертвами атаки стали заместитель главы иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис и четверо его сторонников. Высокопоставленные военные находились в автомобильной колонне, по которым американские военные силы ударили с воздуха. Как уточняется, приказ на уничтожение Сулеймани отдал президент Дональд Трамп.