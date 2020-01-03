  1. Пятый канал
  4. Иран обещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани

Иран обещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани

, 9:43 | Валентин Черников Видео 35

Секретарь Совета целесообразности Мохсен Резаи пригрозил Штатам после убийства командующего спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Wikipedia.org, ТАСС /Planet Pix via ZUMA Wire, / ZEUS, /Palm Beach Post via ZUMA Wire

Иранские власти обещали отомстить за гибель командующего спецподразделения «Аль-Кудс» «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом заявил в Twitter секретарь Совета целесообразности — совещательного органа при верховном лидере — Мохсен Резаи.

«Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США», — цитирует политика РИА Новости.

Советник президента Ирана Хесамаддин Ашна добавил, что США «своими азартными играми» создали себе опаснейшие условия на Ближнем Востоке и должны быть готовы к последствиям.

Ранее 5-tv.ru писал, что генерал Сулеймани погиб в результате ракетного удара ВВС США в районе международного аэропорта Багдада. Кроме него, жертвами атаки стали заместитель главы иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис и четверо его сторонников. Высокопоставленные военные находились в автомобильной колонне, по которым американские военные силы ударили с воздуха. Как уточняется, приказ на уничтожение Сулеймани отдал президент Дональд Трамп.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 3 января: девятый лунный день сулит конфликты и беды

Последние новости

10:12
Шведская принцесса Эстель сломала ногу во время лыжного отдыха в Альпах
10:00
Белоруссия заявила об отсутствии поставок нефти из России с 1 января
9:43
Иран обещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани
9:24
«Ниша занята Волочковой»: Тодоренко хочет стать мастером спорта по шпагату
9:18
Американские эксперты включили морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
8:59
«Его место на свалке истории»: Поклонская обругала «опухшего» Порошенко

Сейчас читают

Польские школьники «поиграли» в гестаповцев и узников Освенцима
Гороскоп на 3 января: девятый лунный день сулит конфликты и беды
Военный историк объяснил причины территориальных претензий Эстонии к России

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]