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США отправят три тысячи военных на Ближний Восток после убийства Сулеймани

, 22:32 | Игорь Рязов 133

Наращивание группировки американских военнослужащих в регионе одобрил Пентагон.

Фото: www.globallookpress.com © Capt. Robyn Haake/Planetpix

Министерство обороны США одобрило отправку трех тысяч американских военнослужащих на Ближний Восток. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Решение о наращивании военного присутствия в регионе Пентагон принял в связи с обострением ситуации после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

По информации CNN, США перебросят на Ближний Восток военнослужащих одной из бригад 82-й воздушно-десантной дивизии. В декабре из нее же в регион были направлены около 750 военных.

В прошлый раз усиление военного контингента стало реакцией США на беспорядки у посольства страны в Багдаде. Они произошли на фоне протестов в Ираке, вызванных атакой американских ВВС на лагерь шиитского движения «Хезболла».

Как сообщал 5-tv.ru, информация о гибели Касема Сулеймани в результате ракетного удара США появилась 3 января. Эти сведения вызвали бурную реакцию со стороны властей разных стран мира. Ранее сложившуюся ситуацию по телефону обсудили президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон.

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