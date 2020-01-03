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Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани

, 23:06 | Ниса Мурзанаева Видео 91

Он погиб в результате ракетного удара американскими военными.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо, Twitter

Государственный секретарь США Майк Помпео обсудил в телефонном разговоре с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом говорится в обнародованном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

«Госсекретарь Помпео обсудил недавнее решение президента Трампа принять решительные оборонительные меры для защиты американских военнослужащих за рубежом, уничтожив Касема Сулеймани», — сообщается в заявлении.

На сайте МИД России сказано, что Сергей Лавров в ходе обсуждения ситуации подчеркнул — «целенаправленные акции государства-члена ООН по устранению официальных лиц другого государства-члена ООН, да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома, грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения».

Глава российского дипведомства отметил, что «данный шаг США чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности». Сергей Лавров добавил, что Москва настоятельно призывает Вашингтон «отказаться от незаконных силовых методов достижения своих целей».

Убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани произошло вечером 2 января в результате ракетного удара американскими военными по аэропорту Багдада.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в мире отреагировал на убийство генерала Сулеймани.

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