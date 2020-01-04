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В США предсказали появление Су-60 и МиГ-41 у России в ближайшие годы

, 9:16 | Анастасия Игонина Видео 136

Тематическое издание составило список военных самолетов, которые, по мнению экспертов, появятся у России в течение десяти лет.

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Фото, видео: ТАСС

Американская пресса предсказала, какие самолеты появятся в военном воздушном флоте России и ближайшее десятилетие. Издание Мilitary Watch предположило, что в двадцатых годах XXI века РФ представит миру Су-60 и МиГ-41.

Одним из первых в списке ожидаемых разработок значится ракетоносец ПАК ДА — российские специалисты действительно работают над созданием самолета. Ожидается, что первый полет ПАК ДА совершит в 2025 году.

Также издание обращает внимание на то, что до недавнего времени военно-промышленный комплекс РФ основной упор делал на модернизацию советских самолетов — однако теперь все больше внимания уделяется «созданию моделей нового поколения», цитирует URA.RU.

В связи с этим эксперт журнала предполагает, что в ближайшие десять лет можно ожидать появления обновленной версии МиГ-29. Специалист считает, что она может называться МиГ-36 или МиГ-41.

«Российская сторона также может заняться модернизацией и истребителя нового поколения Су-57. Кроме того, в настоящее время РФ ведет работы по созданию преемника многоцелевого сверхзвукового самолета Як-141», — говорится в публикации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал» впервые провели в Арктике.

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