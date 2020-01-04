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  4. Момент ДТП: Иномарка вылетела на тротуар на востоке Петербурга

Момент ДТП: Иномарка вылетела на тротуар на востоке Петербурга

, 22:09 | Алиса Маркова Эксклюзивное видео 46

В Невском районе города произошло столкновение автомобилей, после чего одна из машин вылетела на пешеходную зону.

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Фото, видео: 5-tv.ru, РИА Новости / Наталья Селиверстова

Иномарка вылетела на тротуар в Петербурге. Это произошло в Невском районе города на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Подвойского в субботу вечером, сообщает 78.ru. Как сообщают очевидцы, в аварии чудом никто не пострадал.

Тем временем, в распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором запечатлен момент ДТП с последующим вылетом одного из авто на пешеходную зону. На записи видно, как Hyundai Solaris поворачивал налево с проспекта Большевиков на улицу Подвойского, где поворот налево запрещен, и отправил встречный KIA Ceed на тротуар. Обстоятельства аварии выясняются.

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