Момент ДТП: Иномарка вылетела на тротуар на востоке Петербурга

Иномарка вылетела на тротуар в Петербурге. Это произошло в Невском районе города на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Подвойского в субботу вечером, сообщает 78.ru. Как сообщают очевидцы, в аварии чудом никто не пострадал.

Тем временем, в распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором запечатлен момент ДТП с последующим вылетом одного из авто на пешеходную зону. На записи видно, как Hyundai Solaris поворачивал налево с проспекта Большевиков на улицу Подвойского, где поворот налево запрещен, и отправил встречный KIA Ceed на тротуар. Обстоятельства аварии выясняются.