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Предотвращено покушение на министра юстиции Польши

, 0:42 | Алиса Маркова 27

Сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве нескольких людей, а также подготовке покушений.

Фото: www.globallookpress.com © Artur Widak

Киллер намеревался убить министра юстиции Польши. Полицейские задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве нескольких людей, а также подготовке покушений. Об этом пишет «Российская газета».

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов предполагают, что Ян С. хотел убить главу Министерства юстиции Яна Зебро, а также прокурора, который занимался делом против наркомафии. Злоумышленник успел передать 23,5 тысячи евро сообщнику, однако тот не выполнил задание.

Киллера задержали в ходе спецоперации против наркоторговцев. На допросе он признался, что намеревался ликвидировать главу ведомства.

«Попытка преступников «поквитаться» с представителями закона свидетельствует о том, что правоохранители ведут успешную борьбу с торговцами «белой смертью», — заявил сам Зебро.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что покушение было совершено на главу района в Воронежской области.

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