Иномарка вылетела на тротуар и сбила двоих пешеходов в Москве, один человек погиб

Два автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, в результате чего один из них выехал на тротуар и сбил двоих пешеходов. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с комментарием таксиста о происшествии.

Авария произошла вечером 4 января неподалеку от дома № 26а на Варшавском шоссе. Водитель такси рассказал, что пытался перестроиться и не заметил автомобиль марки BMW.

В результате столкновения иномарку выбросило на тротуар, где она сбила двоих пешеходов. По информации 5-tv.ru, один из них погиб. Второго пострадавшего госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом ДТП в Москве — грузовик протаранил трамвай в Москве. Момент столкновения попал на видео.