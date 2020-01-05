  1. Пятый канал
  4. Иномарка вылетела на тротуар и сбила двоих пешеходов в Москве, один человек погиб

Иномарка вылетела на тротуар и сбила двоих пешеходов в Москве, один человек погиб

, 0:59 | Игорь Рязов Эксклюзивное видео 50

Автомобиль марки BMW выехал на пешеходную часть после того, как его подрезало такси. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с комментарием таксиста о происшествии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru, www.globallookpress.com © Nikolay Gyngazov

Два автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, в результате чего один из них выехал на тротуар и сбил двоих пешеходов. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с комментарием таксиста о происшествии.

Авария произошла вечером 4 января неподалеку от дома № 26а на Варшавском шоссе. Водитель такси рассказал, что пытался перестроиться и не заметил автомобиль марки BMW.

В результате столкновения иномарку выбросило на тротуар, где она сбила двоих пешеходов. По информации 5-tv.ru, один из них погиб. Второго пострадавшего госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом ДТП в Москве — грузовик протаранил трамвай в Москве. Момент столкновения попал на видео.

Читайте также

Видео: Водитель Infiniti устроил стрельбу в центре Петербурга

Момент ДТП: Иномарка вылетела на тротуар на востоке Петербурга
+1° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 января

Последние новости

1:30
Федулов день: что можно и категорически нельзя делать 5 января
0:59
Иномарка вылетела на тротуар и сбила двоих пешеходов в Москве, один человек погиб
0:42
Предотвращено покушение на министра юстиции Польши
0:23
«Аферистка»: Олег Протасов о предполагаемой вымогательнице денег у Сафронова
23:52
Квартира за 270 миллионов. Появилась новая версия развода Петросяна и Степаненко
23:34
«Очень масштабное кино!»: Зрители разных городов России о фильме «Вторжение»

Сейчас читают

Сын Никаса Сафронова рассказал о якобы изнасилованной его отцом аферистке с Украины
Муж Пелагеи навестил дочь накануне праздника с любимой женщиной
«Первый шпагат нового года»: Волочкова в мини-бикини спровоцировала фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]