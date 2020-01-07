Ирина Старшенбаум порассуждала о психологии своей героини во «Вторжении»

Ирина Старшенбаум сыграла в новом фильме Федора Бондарчука «Вторжение» главную роль. Артистка перевоплотилась в москвичку Юлию, способности которой начали изучать после ее контакта с внеземной цивилизацией.

Первая встреча героини Ирины Старшенбаум и инопланетян произошла в кинокартине «Притяжение» 2017 года. По сюжету сиквела, с тех пор прошло около трех лет. Актриса рассказала, что, по ее мнению, произошло с Юлией за это время.

«Сначала находилась в депрессии, потом принимала произошедшее — смерть близкого человека. Физически было понятно, что он (возлюбленный Юлии) умер в «Притяжении». Дальше она, наверное, попыталась полюбить жизнь. Мы ее встречаем в университете, все ставит под сомнение, под вопрос, как бы говорит: «Удивите меня“», — поведала актриса.

По мнению кинозвезды, ей досталась роль сильной девушки. Во «Вторжении», по сюжету, о героине Ирины Старшенбаум чересчур печется ее отец. Актриса уверена — Юлию такое положение дел отнюдь не устраивало.

«Все люди относятся брезгливо к своему личному пространству. Мы тонко это все воспринимаем. Юля раздражалась постоянному контролю. Она девушка с характером», — заключила кинозвезда.

Премьера кинокартины «Вторжение» состоялась 1 января 2020 года. Зрители разных городов России высоко оценили новый фильм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Федор Бондарчук назвал новую ленту «Вторжение» с Ириной Старшенбаум в главной роли — «блокбастером человеческих чувств».