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«Блокбастер человеческих чувств»: Федор Бондарчук о новой ленте «Вторжение»

, 15:36 | Анастасия Игонина Эксклюзивное интервью 1 525

Режиссер «Вторжения» поделился тревожащими его вопросами, которые он задал зрителю в своей новой картине.

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Фото, видео: ТАСС/Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru

Тема:
Фильм Вторжение 10

Несколько дней назад на экраны российских кинотеатров вышел фильм «Вторжение». Режиссер картины Федор Бондарчук откровенно рассказал о новой работе.

Лента стала продолжением истории, начавшейся в фильме «Притяжение» 2017 года. И одной из тем, как и в прошлый раз, стала тема любви и человеческих отношений, которые невозможно постичь и предугадать, если мыслить только рационально.

«Если про „Притяжение“ я шутил, что это маленький фильм о любви, то кто-то в съемочной группе „Вторжения“ шутил, что это блокбастер человеческих чувств», — отмечает режиссер.

В новой картине Бондарчук, по его собственным словам, снова пытается «поставить зеркало» между экраном и зрителем и заставить зал увидеть самих себя и современное общество в героях и сюжете картины. Одна из важных тем «Вторжения» — это влияние окружающего нас контента на то, как формируется личность, в особенности у детей.

Федор Бондарчук отмечает, если бы он в детстве увидел записи с демонстрацией жестокости и насилия, которые есть в доступе у современных детей — вероятно, получил бы серьезную психологическую травму. Однако у подрастающего сейчас поколения чувство сострадания, понятия добра и зла, грань равнодушия формируется совершенно иначе. Сегодня даже смерть, уверен Бондарчук, уже не воспринимается как нечто из ряда вон выходящее.

При этом режиссер подчеркивает — у него нет ответа на возникающие при просмотре философские вопросы.

«Я надеюсь, там нет вот этого указательного пальца: что надо, что не надо. Вот я вам советую как правильно делать... Этого я вообще в искусстве не люблю. Мы попробовали собрать приметы времени и показать их в центральной части картины. Дальше уже выводы давайте вместе сделаем», — предлагает Бондарчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как создавалась графика для фильма «Вторжение».

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