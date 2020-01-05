«Красив как визирь»: Симоньян показала фото Кеосаяна с двухмесячной дочерью

Маргарита Симоньян трогательно поздравила своего мужа — Тиграна Кеосаяна — с днем рождения. Журналистка опубликовала на своей странице в Instagram фото возлюбленного с двухмесячной дочерью.

Кадры из семейного архива Симоньян сопроводила длинным списком достоинств своего избранника. Маргарита отметила, что Тигран не отпускает тещу в санаторий, потому что скучает по ней, и рассказывает по утрам сказки «об инопланетянах и несуществующих странах» старшим детям.

Instagram @_m_simonyan_

«Он дерзок и молод, талантлив и жарок и, как персидский визирь, красив, — как можно его не любить? С днем рождения, мой родной», — завершает публикацию главный редактор RT.

Однако самое пристальное внимание подписчиков привлек прикрепленный к записи видеоролик, на котором Кеосаян самозабвенно исполняет песню «Человек и кошка» группы «Ноль». При этом Тигран комично пританцовывает.

В комментариях к публикации подписчики Симоньян отметили, что текст поздравления тронул их до глубины души.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Симоньян попросила найти пожелавшего «чудовищной смерти» ее дочери.