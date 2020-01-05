«Мать vs бабушка»: Шишкова отказалась публично обсуждать действия мамы Тимати

Алена Шишкова прокомментировала инцидент с ее дочерью от рэпера Тимати, которой бабушка дала облизать палец ноги. Модель объяснила, почему не намерена давать оценку действиям Симоны Юнусовой.

На своей странице в Instagram Алена написала, что мать Тимати «посвятила себя моему ребенку» и выразила ей за это благодарность. Также Шишкова отметила, что методы воспитания и взгляды на этот вопрос у всех разные, поэтому нормально, когда один человек ведет себя с детьми так, как другому показалось бы недопустимым.

«Если бы нас всех воспитывали одинаково, мы бы все были, как из инкубатора, и до старости носили шапочку и рейтузы», — подчеркивает она.

Instagram @missalena.92

Модель добавила: если ей что-то не нравится в том, как родственники общаются с ее дочерью, она об этом говорит. Но не подписчикам в соцсетях, а непосредственно семье — в личной беседе.

«Ждущие кровопролитного батла в прямом эфире „мать vs бабушка“ — расслабьтесь, представления не будет», — подводит итог Шишкова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мама Тимати объяснила, зачем дала внучке облизать палец своей ноги.