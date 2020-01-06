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Коллега Петросяна заявила, что тот неоднократно приглашал Степаненко в свое шоу

, 4:16 | Валентин Черников 57

Оксана Невежина рассказала, что бывшая жена юмориста отвергла все предложения об участии в его проектах.

Фото: www.globallookpress.com / Maxim Burlak

Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко неоднократно отвергала его предложения о работе. Об этом рассказала актриса «Петросян-шоу» Оксана Невежина в эфире программы на Первом канале.

По ее словам, юморист приглашал Степаненко поучаствовать в его проектах в качестве ведущей артистки, но каждый раз получал отказ.

«Это точная информация. Не сплетни и не слухи. Мне Евгений Ваганович говорил, что он очень много раз приглашал Елену Григорьевну сниматься в Петросян-шоу, приглашал быть ведущей артисткой. Но Елена Григорьевна отказывается. Я работаю у Евгения Вагановича почти три года, и он ее приглашал вот сейчас, не так давно, а она отказывается…», — цитирует слова Невежиной KP.RU.

Сама бывшая жена Петросяна по-прежнему не комментирует ситуацию вокруг разрыва их отношений после 33 лет совместной жизни. На момент развода через своего адвоката юмористка лишь упоминала, что муж ушел от нее к молодой избраннице. Позднее появились слухи, что Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяной Брухуновой.

Ранее 5-tv.ru писал, что появилась новая версия развода Петросяна и Степаненко.

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