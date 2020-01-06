Коллега Петросяна заявила, что тот неоднократно приглашал Степаненко в свое шоу

Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко неоднократно отвергала его предложения о работе. Об этом рассказала актриса «Петросян-шоу» Оксана Невежина в эфире программы на Первом канале.

По ее словам, юморист приглашал Степаненко поучаствовать в его проектах в качестве ведущей артистки, но каждый раз получал отказ.

«Это точная информация. Не сплетни и не слухи. Мне Евгений Ваганович говорил, что он очень много раз приглашал Елену Григорьевну сниматься в Петросян-шоу, приглашал быть ведущей артисткой. Но Елена Григорьевна отказывается. Я работаю у Евгения Вагановича почти три года, и он ее приглашал вот сейчас, не так давно, а она отказывается… », — цитирует слова Невежиной KP.RU.

Сама бывшая жена Петросяна по-прежнему не комментирует ситуацию вокруг разрыва их отношений после 33 лет совместной жизни. На момент развода через своего адвоката юмористка лишь упоминала, что муж ушел от нее к молодой избраннице. Позднее появились слухи, что Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяной Брухуновой.

Ранее 5-tv.ru писал, что появилась новая версия развода Петросяна и Степаненко.