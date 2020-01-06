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Наталия Медведева едва не погибла в новогоднюю ночь несколько лет назад

, 0:49 | Валентин Черников 243

Звезда Comedy Woman вспомнила, как легла спать 1 января, не выключив плиту.

Фото: Instagram @natalymedvedeva

О страшных событиях, которые несколько лет назад в новогоднюю ночь пережила бывшая участница проекта Comedy Woman Наталия Медведева, пишет портал Teleprogramma.pro. Артистка поведала, что едва не погибла в праздники. Тогда она встречала Новый год с друзьями и уснула уже под утро.

Через мгновение Медведеву разбудил резкий запах гари. Как выяснилось, кто-то из компании не выключил кухонную плиту. К тому моменту там уже полыхал пожар. Звезда кинулась будить остальных, вместе с друзьями им удалось потушить пламя. Как сказала Наталия, с тех пор она стала внимательнее относиться к пожарной безопасности.

Актриса покинула Comedy Woman, чтобы проводить больше времени с семьей. Вместе с юмористом Александром Коптелем она воспитывает двоих сыновей и планирует вернуться на сцену, когда дети станут старше.

Ранее 5-tv.ru писал, что Медведева впервые показала в сети фото младшего ребенка.

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