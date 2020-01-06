Праздники 2020 года: когда и сколько будут отдыхать россияне

Опубликован обновленный производственный календарь на 2020 год. Разработчики поисковой системы Google посвятили очередной дудл нерабочим дням в наступившем году.

В общей сложности в текущем году жители России, работающие по графику пятидневки, смогут отдохнуть 118 дней благодаря выходным и праздникам, уточняет Утро.ру. Ближайший нерабочий день будет 24 февраля. Дело в том, что День защитника Отечества выпадает на воскресенье, соответственно выходной переносится на понедельник. То же самое произойдет и в Международный женский день, поэтому понедельник 9 марта также станет нерабочим.

На майских праздниках россияне отдохнут сначала с 1 по 5 число, а после с 9 по 11-е. Два дополнительных дня — 4 и 5 мая — граждане получили из-за того, что 4 и 5 января выпали на выходные.

День России в этом году выпадает на пятницу. Его страна отметит с 12 по 14 июня. День народного единства жители России отметят в среду 4 ноября.

Текущие новогодние каникулы завершаются 8 числа. 9 января россияне выйдут на работу.

Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать 6 января, в Рождественский сочельник.