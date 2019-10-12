Бейонсе едва не упала, запутавшись в ультра-длинной косе во время выступления

Американская поп-королева Бейонсе прибыла на светское мероприятие, организованное киностудией Tyler Perry Studios, в компании супруга Джей Зи. Звездная пара, как всегда, перещеголяла всех модников: муж исполнительницы прибыл на концерт в стильном смокинге, а певица в лимонном, украшенном кристаллами вечернем платье.

Однако беспокойство поклонников вызвали отнюдь не наряды сверх-популярной четы. Фанаты всерьез переживали о безопасности Бейонсе, прическа которой во время вступления на сцене вызвала не только восхищение, но и страх. Поп-дива выбрала для выхода в свет накладную косу, которая доходила ей до пят.

Instagram @beyonce

Во время зажигательного шоу Бейонсе то и дело путалась в собственных волосах. В какой-то момент зрители решили, что их кумир неминуемо упадет со сцены. Однако все обошлось, и «Рапунцель» целая и невредимая опубликовала фотографии с необычной прической в Instagram. Подписчики знаменитости пришли в полнейший восторг от длинной косы любимицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Бейонсе показала трогательные семейные моменты в документальном фильме.