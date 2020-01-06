Дарья Клюкина проводит новогодние каникулы на яхте посреди Индийского океана

Жизнь Дарьи Клюкиной похожа на увлекательный приключенческий фильм — еще недавно девушка публиковала фотографии с восточного побережья Африки, где встречала Новый год, а теперь модель выложила в личный блог свежие фото, где она стоит на борту морского судна. Судя по геолокации, снимки были сделаны в Индийском океане.

На кадрах девушка позирует в мини-шортах болотного цвета с завышенной талией, которые подчеркивают длинные ноги модели и стройную талию. В дополнение к шортам Дарья выбрала блузку необычного кроя с объемными рукавами-фонариками. Делать объемную прическу Клюкина не стала — она заплела волосы в пучок и дополнила образ аккуратными серьгами с браслетом.

«Провожу красивый закат где-то посреди глуши», — написала Даша.

Instagram @klyukina_d

Звездный образ оценила известный продюсер Яна Рудковская — после съемок модели в клипе Димы Билана на песню «Молния» знаменитости продолжают тепло общаться.

Подписчики тоже не пожалели комплиментов и отметили чувство стиля финалистки реалити-шоу «Холостяк».

«Наша красотка! Ты просто прелестна! Фото шедевр!»;

«Какие стройные и изящные ножки»;

«О, какая блузка классная, фонарик ты наш. Рада видеть тебя в хорошем настроении, Дашунь», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru Дарья Клюкина затмила своей красотой пейзажи Сейшельских островов.