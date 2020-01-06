Автор спецэффектов в фильме «Вторжение» рассказал об их создании

В кинотеатрах с 1 января стартовал показ одного из самых ожидаемых российских фильмов — «Вторжение» Федора Бондарчука. Кинолента стала сиквелом «Притяжения» 2017 года.

В программе Пятого канала «Светская хроника» автор спецэффектов для фильма «Вторжение» Арман Яхин рассказал о масштабной сцене затопления Москвы, своем любимом кадре и продолжительности работы над компьютерной графикой картины.

По словам Армана Яхина, «утопающая столица» — один из самых эпичных и масштабных эпизодов с водой в российском кинематографе.

«Эта история с затоплением района — одна из самых сложных. Потому что это технически гигантский масштаб симуляций. В нашем кино такого масштаба работы с водой не было», — поделился создатель спецэффектов.

Арман Яхин, вложивший в создание киноленты «Вторжение» огромное количество сил, признался — в фильме у него есть любимая сцена.

«Один из моих любимых кадров, это кадр атаки Артема в костюме вертолета. Он крутой, длинный. Мне он нравится хореографически. Такая экшен-танцевальная история. Очень сложный с точки зрения постановки кадр. Там все сделано в графике, включая вертолет, окружение, парковки, пилота», — сказал дизайнер.

Над визуальной графикой блокбастера работали почти два года. Много времени было потрачено на предварительную подготовку.

«Эскизы, идеи по дизайну, создание превизов… Если говорить про такой конкретный продакшн компьютерной графики, то порядка семи месяцев у нас ушло», — сообщил Яхин.

Подробнее о фильме «Вторжение» смотрите в программе Пятого канала «Светская хроника» 10 января в 23:45.

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