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Видео момента ДТП в Петербурге, после которого легковушка вылетела на тротуар

, 18:37 | Марина Неруцких Эксклюзивное видео 39

В результате аварии в Красносельском районе Северной столицы, по последним данным, пострадали четыре человека.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; 5-tv.ru

Момент аварии в Красносельском районе Петербурга попал на камеру видеонаблюдения. ДТП произошло в 17.01 на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова.

Судя по кадрам, водитель Мersedes на желтый сигнал светофора пытался повернуть налево. В это время на перекресток на большой скорости выехал WV Passat. В результате столкновения Мersedes развернуло, вторую иномарку от удара откинуло на тротуар, где машина снесла сначала дорожный знак с указателем пешеходного перехода, а затем врезалась в светофор.

По уточненной информации, в результате аварии пострадали четыре человека, двое из них в тяжелом состоянии.

«В результате ДТП пострадали: пассажирка автомобиля Мersedes, девушка 1994 года рождения в тяжелом состоянии, водитель WV Passat, мужчина 1994 года рождения в тяжелом состоянии, пассажир WV Passat девушка 2000 года рождения в состоянии средней степени тяжести и пешеход — девушка 1980 года рождения — в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении ГИБДД ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу.

23-летний водитель Мersedes не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека, в том числе один ребенок, погибли в массовом ДТП под Курганом.

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