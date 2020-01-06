В американском штате Флорида соседи вызвали наряд полиции, услышав истошный женский крик о помощи. Однако прибывшие на вызов правоохранители на месте предполагаемого инцидента пострадавшей не обнаружили, вместо нее мужчина вынес полицейским большого зеленого попугая.

Видео знакомства полицейских с нечаянным возмутителем спокойствия опубликовано в YouTube портала ViralHog. В ролике видно, что полицейские подходят к участку, на котором мужчина ремонтирует автомобиль. На заднем плане слышны крики: «Кто-нибудь, помогите!»

После короткой беседы владельца дома с полисменами, мужчина удаляется вглубь участка и возвращается с крупным попугаем в руках.

«Рэмбо, познакомься с мальчиками в зеленом», — предлагает пернатому любимцу хозяин.

40-летний попугай с удовольствием продемонстрировал свои умения полицейским, а также познакомился с бдительной соседкой, которая и позвонила в полицию.

Газета The New York Post уточняет, что инцидент произошел 29 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алена Апина восхитилась танцами неунывающего попугая.