Рисовая кутья на Рождество — простейший рецепт от шеф-повара

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Анастасия Игонина
Анастасия Игонина Анастасия Игонина Журналист 1 005

Анатолий Крюков рассказал, как быстро и просто приготовить главное рождественское блюдо.

Фото, видео: РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru

Шеф-повар одного из ресторанов Москвы Анатолий Крюков поделился с читателями 5-tv.ru простым и быстрым рецептом кутьи — главного блюда на рождественском столе. Угощение из риса станет хорошим способом удивить и порадовать гостей.

Ингредиенты для рисовой кутьи

Для рождественского блюда потребуется 600 граммов риса, 50 граммов кедрового ореха, 50 граммов изюма, пять граммов кунжутных семечек и один гранат. Также необходимо подготовить 60 граммов меда — лучше всего взять гречишный или цветочный.

Рис необходимо предварительно отварить. При желании в воду для варки можно добавить столовую ложку меда — для аромата и сладости.

Рецепт рисовой кутьи

Рис прогреть с добавлением меда. Следом в блюдо всыпать кедровый орех, кунжут и изюм и продолжить прогревать. Готовое блюдо разложить порционно и украсить зернами граната.

Ранее 5-tv.ru публиковал рецепт трех необычных постных блюд для рождественского ужина.

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