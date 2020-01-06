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«Богиня!»: Решетова поделилась нереально красивым снимком с отдыха

, 21:39 | Мия Субботина Фото 377

Модель снялась в купальнике в красивейшей локации и разместила фото на своей странице в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова отправилась на отдых вместе с возлюбленным рэпером Тимати, его семьей и сыном Ратмиром. В своем Instagram российская модель разместила фото шикарного вида, больше похожее на открытку.

В кадре первая красотка позирует спиной, стоя в купальнике на фоне пальм и гор. Также в воде отражается голубое небо с облаками, что придает снимку особую атмосферу.

Instagram @volkonskaya.reshetova

За несколько часов живописная фотография набрала свыше 237 тысяч отметок «мне нравится» и сотни комментариев. Большинство поклонников Решетовой задались вопросом, где сделан кадр, так как манекенщица не указала локацию. Также фанаты Анастасии пришли в восторг от ее стройной фигуры.

«Господи, что это? Где это? Невероятно красиво»;

«Какая классная фотка»;

«Какая ты красотка»;

«Вау пейзаж супер, ракурс удачный»;

«Богиня!» — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Решетова увезла двухмесячного сына Тимати из России.

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