Дочь Сулеймани напророчила США и Израилю «черные дни» после смерти отца

Дочь убитого иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб во время церемонии прощания предрекла США и их союзнику Израилю «черные дни».

«Безумный Трамп, не думай только, что со смертью моего отца все закончится», — цитирует агентство Reuters Зейнаб Сулеймани.

На похоронах Касема Сулеймани присутствовали: иранский президент Хасан Роухани, парламентарии, «верхушка» вооруженных сил, члены кабинета министров и множество других высокопоставленных лиц.

Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани погиб в результате авиаудара по аэропорту в Багдаде со стороны американских военных 2 января.

После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить Америке за убийство своего военачальника. На что американский президент Дональд Трамп заявил о готовности нанести удар по 52 иранским объектам в случае нападения на граждан или имущество США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у посольства США в Багдаде разорвались две ракеты.